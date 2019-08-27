Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM

Французская делегация заинтересовалась производством по глубокой переработке пшеницы и проектами по животноводству, представленными в рамках рабочей встречи с первым заместителем губернатора Ростовской области Виктором Гончаровым. Иностранную делегацию возглавил почётный консул России в Лионе, президент Конфедерации предпринимателей среднего и малого бизнеса региона Овернь-Рона-Альпы Франсуа Тюрк. В ходе встречи гости из Франции заинтересовались также стартап-проектами Южного IT-парка.

«Нам очень важно, чтобы развивалось сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса. Это туризм, гостиничная индустрия, гастрономическое образовательное направление, виноделие и многое другое», — сказал Гончаров.

В завершение деловой встречи между Конфедерацией предпринимателей среднего и малого бизнеса региона Овернь-Рона-Альпы и акционерным обществом «Региональная корпорация развития» было подписано соглашение. Стороны договорились о взаимном сотрудничестве.