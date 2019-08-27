Мадрид, , 14:43 — REGNUM

В Испании накануне, 26 августа, открылся первый магазин Aliexpress. Он стал первой «физической» точкой компании в Европе и расположился в самом центре испанской столицы, в торговом центре Centro Comercial Xanadu. Площадь магазина превышает 700 кв. м.

Сотни покупателей, в ожидании открытия первого в истории европейского филиала китайского технологического гиганта AliExpress, даже остались ночевать перед зданием, чтобы оказаться первыми покупателями, сообщает портал Thinkspain.com.

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«Новый магазин станет воротами в остальные страны Европы», — рассказывает директор по операциям AliExpress в Испании и Португалии Рубен Баутиста.

Отмечается, что Испания была выбрана для премьеры именно потому, что эта страна является третьим рынком для Aliexpress после России и США. Как отметил генерального директора по Европе и Испании Уильям Ванг, «испанский клиент, в отличие от других европейцев, «не боится пробовать новые бренды».

Авторы идеи считают, что открытие магазина поможет преодолеть барьер тем потребителям, которые до сих пор рассматривали платформу «как нечто далёкое», с длительными сроками доставки.

Как сообщало ИА REGNUM А, теперь товары от испанских производителей будут доставляться за три дня, а продукция иностранных продавцов — в течение десяти дней.

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