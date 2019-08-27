Москва, , 14:33 — REGNUM

На строку в резюме о волонтёрстве большинство работодатели не будут обращать особо внимания. Скорее он будет служить, как дополнительные справочные данные о соискателе, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТТП «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова — Швец.

«В России волонтерское движение все больше набирает популярность. Первый массовый проект был реализован в рамках олимпиады в Сочи.

После этого последовали другие массовые мега мероприятия, на которых задействовали волонтёров. Сейчас как на государственном, так и на корпоративном уровнях есть серьёзная поддержка волонтерского движения.

В отличие от России, граждане западных стран давно активно участвуют в волонтерском движении и многие работодатели, учебные заведения рассматривают это как приоритет при прочих равных условиях.

То, что может появится такая строка на государственном портале — это некий сигнал и для бизнес-рекрутинга, которому стоит обратить внимание на такую строчку в резюме. Но для российских работодателей это пока может быть «пустой информацией», некоей данью моде и не больше.

Скорее всего, на это будут в большей степени обращать внимание крупные российские компании, которым важна социальная ответственность и западные компании, для которых такой подход является нормой.

Большая же часть работодателей никак не отреагирует на это новшество. а может быть мои совсем обратная реакция — «как бы это не мешало работе».

Как сообщало ИА REGNUM, Роструд предлагает при трудоустройстве в резюме соискателя работы включить новый пункт — опыт волонтёрской деятельности. Это пункт может появиться уже 2020 году.