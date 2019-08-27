Вашингтон, , 12:08 — REGNUM

Конгрессмен США Джон Моленар посетил завод южнокорейской компании SK Global Chemical. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 26 августа Джон Моленар посетил главный завод по производству упаковочных материалов SK Saran Americas, расположенный в округе Мидленд, штат Мичиган.

Известно, что в рамках своего визита конгрессмен встретился с главой американского филиала SK Global Chemical и директором завода SK Saran Americas и обсудил с ними увеличение объемов инвестиций и рабочих мест.

SK Global Chemical приобрела подразделение по производству упаковочных материалов Dow Chemical Company в 2017 году.