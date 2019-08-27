Москва, , 11:47 — REGNUM

На аэродром Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова в подмосковный город Жуковский прибыла авиационная техника, участвующая в демонстрационной программе XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, сообщается на сайте авиасалона.

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Впервые в лётной программе будет участвовать самолёт деловой авиации Pilatus PC-24. Новинку представит компания Nesterov aviation.

Еще один дебютант международного авиасалона — обновлённый пассажирский авиалайнер Embraer ERJ-195 E2, он будет показан на статической стоянке.

Как сообщало, Рособоронэкспорт пригласил на XIV Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 120 делегаций из 65 стран мира.

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