Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM

Свердловская область стала первой среди регионов Уральского федерального округа по числу прибывших жителей в первом полугодии 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в Свердловскстате.

Трудовые мигранты Focus.kg

Всего область приняла около 55 тысячи 300 человек. На втором месте — Челябинская область, она привлекла около 46 тысяч 300 человек. Всего же в УрФО прибыли примерно 193 тысячи 800 человек, сообщают в ведомстве.

В целом же население округа приросло на 10 тысяч 743 человек по итогам первых шести месяцев 2019 года.

Напомним, в 2019 году Свердловская область усилила свою привлекательность для иностранцев. За первую половину 2019 года на территорию субъекта прибыли 8199 мигрантов из СНГ и 1262 — с других стран.

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