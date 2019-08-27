Токио, , 05:38 — REGNUM

Договоренности по торговле, достигнутые Соединенными Штатами и Японией, не должны вызвать беспокойства у японских производителей автомобилей, заявил министр экономического возрождения Японии Тосимицу Мотэги, сообщает Reuters.

Мотэги вновь подчеркнул, что США и Япония смогли договориться по основным положениям торговой сделки, которую страны планируют заключить в сентябре. По его мнению, японским автопромышленникам не стоит беспокоиться насчет повышения пошлин на импорт автомобилей из Японии в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа по итогам встречи на полях саммита G7 президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявили о намерениях подписать торговое соглашение в сентябре. Как отмечает японская газета «Тюнити Симбун», Абэ согласился и на закупку американской кукурузы.

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