Москва, , 18:54 — REGNUM

Объём пассажирских авиаперевозок в России за январь — июль 2019 года вырос на 11,8% в годовом выражении и составил 71,89 млн пассажиров. Такие данные приводит 26 августа пресс-служба Росавиации.

Международные перевозки за этот же период выросли на 17,9% — до 30,70 млн пассажиров. Внутренние перевозки выросли на 7,7% — до 41,18 млн пассажиров.

Пассажирооборот российских авиакомпаний с начала года увеличился на 13,8% в годовом выражении и составил 180,6 млрд пассажиро-километров.

По данным Росавиации, самый высокий показатель авиаперевозок продемонстрировал «Аэрофлот», который за указанный период перевёз 21,48 млн пассажиров (+8,3%). Авиакомпания «Сибирь» перевезла 7,47 млн пассажиров (+15,4%), «Россия» — 6,61 млн пассажиров (+5,7%), «Победа» — 5,58 млн пассажиров (+45,9%), «Уральские авиалинии» — 5,31 млн пассажиров (+7,4%).