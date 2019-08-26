Махачкала, , 17:48 — REGNUM

Строительство первого в Дагестана пятизвездочного апарт-отеля с бассейнами, ресторанами и концертным залом завершится к 2021 году. Гостиница возводится в 14 км от города Махачкалы, на берегу Каспийского моря, пишет ТАСС.

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова, гостиница будет представлять собой большой туристический комплекс на 350 мест. В нем будут оборудованы конференц-зал и концертный зал, а также спортивные площадки и три бассейна, два из которых закрытых. В комплексе будут оказывать услуги по реабилитации в межсезонье.

Он отметил, что 200 из 350 номеров будут проданы. При этом новые владельцы также смогут сдавать свои номера туристам и зарабатывать на этом. Стоимость стандартного номера с ремонтом, по словам министра, составит примерно в 1,150 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Дагестане будет запущено мобильное приложение для туристов. В нём будет содержаться необходимая информация для гостей республики: о местах питания, гостиницах, магазинах, туристических маршрутах, объектах культурного наследия и т. д.