Махачкала, , 08:59 — REGNUM

Мобильное приложение для туристов будет запущено в Дагестане до конца 2019 года на платформах iOS и Android. В нём будет содержаться вся необходимая информация для гостей республики, сообщили ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе регионального министерства по туризму и народным промыслам.

«Приложение уже почти запущено, оно называется «Дагестан туризм». Я не видел, чтобы в СКФО был такой путеводитель. В нём есть вся информация о местах питания, гостиницах, туристических маршрутах, магазинах, салонах красоты, что можно посетить, куда можно пойти в любом городе или муниципалитете, какие есть объекты культурного наследия, контакты, телефоны занесены», — цитирует пресс-служба главу минтуризма Расула Ибрагимова.

По его словам, с помощью данного приложения туристу станет легче ориентироваться в Дагестане. В него также планируется внедрить аудиогид, который будет работать в привязке к геолокации. Кроме того, приложение будет использовать и «оффлайн режим», что позволит ему работать без интернета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что власти региона рассматривают возможность субсидирования авиабилетов в республику, чтобы тем самым урегулировать и увеличить турпоток.