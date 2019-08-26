Ереван, , 15:27 — REGNUM

Объем перерабатывающей промышленности в Армении по итогам первой половины 2019 года вырос на 8,7%. Об этом 26 августа написал премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его данным, пассажироперевозки воздушным транспортом за отчетный период выросли на 28,2%, товарооборот — на 8,9%, а гостиничный бизнес и общественное питание — на 33,8%.

Напомним, по итогам второго квартала 2019 года валовой внутренний продукт в Армении вырос на 6,5%, до 1,481 трлн драмов ($3,11 млрд). В первом квартале этот показатель вырос на 7,2%, до 1,242 трлн драмов ($2,61 млрд).

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