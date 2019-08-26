Бишкек, , 14:54 — REGNUM

Объем текстильного производства в Киргизии в 2019 году планируется увеличить на 21%, до 9,867 млрд сомов ($141 млн). Об этом сообщает 26 августа издание Tazabek со ссылкой на среднесрочный прогноз социально-экономического развития республики на 2020−2022 годы.

В 2020 году объем текстильного производства планируется увеличить на 17,7%, до 11,616 млрд сомов ($166 млн), в 2021 году — на 14,4%, до 13,298 млрд сомов ($190 млн), в 2022 году — на 16,1%, до 15,438 млрд сомов ($221 млн). Итого за четыре года этот показатель должен увеличить на 89%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2018 года заместитель министра экономики Киргизии Эльдар Абакиров заявил, что швейная промышленность Киргизии за последние три года выросла на 15%.