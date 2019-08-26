Иркутск, , 14:14 — REGNUM

Иркутской области выделена беспрецедентная сумма — 4,2 млрд рублей — на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях области. Причём, как пояснил губернатор региона Сергей Левченко, слова которого цитирует официальный сайт Приангарья, это только то, что положено региону без учёта режима ЧС.

Также на эти цели выделено 1,4 млрд рублей из бюджетов 42 муниципальных образований, — отметили в региональном правительстве.

Всего в Иркутской области действуют 2053 образовательных учреждения. Большая их часть (2026) ужеприняты приемными комиссиями перед началом учебного года в установленные планом сроки. Речь идёт о 872 школах, 834 детских садах, 73 техникумах и колледжах, а также 225 учреждениях дополнительного образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате мощнейшего наводнения, которое началось в Иркутской области с 26 июня, были подтоплены более 100 населённых пунктов, а пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек. Также ущерб нанесён 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям области.

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