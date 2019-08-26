Иркутск, , 14:02 — REGNUM

В Иркутской области, которая переживает мощнейшее наводнение, свои двери 1 сентября не раскроют девять образовательных организаций. Паводковые воды повредили здания настолько, что потребовались капитальный ремонт и даже возведение новых построек. Этот вопрос власти региона будут решать в течение ближайших двух лет, отмечается в официальном сообщении иркутского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Приангарье началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Напор воды был так силён, что повредил тысячи домов и построек. Также ущерб нанесён 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям области. Планируется, что 1 сентября 2019 года начнут работу 23 учреждения (восемь дошкольных и 15 общеобразовательных организаций).