Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM

Первый поезд из Ростова-на-Дону в Крым прибудет в декабре текущего года. Прямое железнодорожное сообщение между регионами юга России будет налажено после сдачи в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста.

Пассажирский состав (cc) Neu-Zwei

По некоторым данным, между донской столицей и полуостровом будут курсировать 30 составов. Пунктом отправления определена станция Первомайская. Остановочный комплекс реконструируют, пишет портал donnews.ru. Ожидается, что обслуживать это направление будет компания, которая не связана с Российскими железными дорогами.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что работы на Крымском мосту в настоящее время идут по графику, поэтому движение поездов здесь будет запущено до конца 2019 года.

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