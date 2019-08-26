Бишкек, , 12:24 — REGNUM

Представители Китая, Киргизии и Узбекистана активизировали переговоры по вопросу строительства совместной железной дороги. Об этом заявил министр транспорта и дорог Киргизии Жанат Бейшенов, 26 августа сообщает издание Tazabek.

По его словам, в настоящее время остается открытым вопрос о ширине железнодорожной колеи на участке, который будет построен в Киргизии. Бейшенов отметил, что специалисты ведут работу по разработке технико-экономического обоснования железнодорожных проектов в республике.

Министр добавил, что в рамках проектов развития железных дорог рассматривается перспектива разработки 23 месторождений полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта заведующий отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Киргизии Данияр Иманалиев заявил, что Россия рассматривает вопрос участия в строительстве железной дороги Узбекистан — Киргизия — Китай.

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