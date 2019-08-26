Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM

Крупная девелоперская компания Glorax Development через свою дочернюю структуру приобрела у ОАО «РЖД» комплекс объектов недвижимости на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Они расположены на территории, находящейся в долгосрочной аренде у РЖД.

Недвижимость РЖД, частично примыкающая к железнодорожным путям, продана на торгах по стартовой цене в 519 млн рублей. Лот включает в себя 36 объектов на земельном участке площадью более 275 тыс. кв. метров.

Glorax Development известна строительством жилья и деловых объектов, однако территория, где расположены приобретенные объекты, пока относится к зоне промышленной застройки, и чтобы начать там реализацию жилых или коммерческих проектов, необходимо будет изменить статус земли.

В самой компании отметили, что «еще рано говорить о конкретных площадях». В настоящее время компания строит по соседству два жилых комплекса бизнес-класса в рамках проекта Ligovsky City.