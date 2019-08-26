Душанбе, , 10:27 — REGNUM

Внешний товарооборот Таджикистана по итогам января — июля 2019 года составил $2,5 млрд, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает издание «Авеста» со ссылкой на данные министерства экономического развития и торговли страны.

За отчетный период объем экспорта составил $641 млн, импорта — $1,858 млрд. Товарооборот Таджикистана с Россией составил $570 млн, с Казахстаном — 505,4 млн, Китаем — $351,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года отрицательный баланс внешнего товарооборота Таджикистана составил $1 млрд. В Национальном банке страны отмечают, что преобладание импорта над экспортом влияет на дефицит иностранной валюты.

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