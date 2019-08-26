Москва, , 09:42 — REGNUM

Новость о том, что Китай готов ввести ответные пошлины на товары из США, вышедшая, 23 августа, негативно отразилась по всему спектру рисковых активов. Резко в цене выросло золото, снизились нефть, товарные валюты и валюты развивающихся стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубль © ИА REGNUM

«Российский рубль, который в первой половине дня демонстрировал позитивную динамику, не стал исключением и также обесценился к окончанию торговой сессии прошедшей недели. Курс доллара США превысил отметку 66 руб., евро приблизился к уровню 73,60 руб.», — отметил эксперт

К текущему моменту стало известно, что вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что Китай решительно выступает против эскалации торговой войны с США и стремится решить все существующие разногласия путем диалога. Это несколько ослабило напряженность на мировых финансовых площадках.

«По всей видимости, именно новости относительно торгового конфликта между США и Китаем будут определять динамику валютных курсов в начале наступившей торговой недели. В начале торговой сессии на Московской бирже курс доллара может подрасти в диапазон 66,40−66,50 руб. евро, в этом случае, также укрепиться в направлении 74 руб.», — считает Егоров.

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