Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 30 октября 2019 года начнёт рассматривать обоснованность банкротного иска ЦБ РФ к АО «Банк «Прайм Финанс», лишённому лицензии в начале июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступило ЦБ РФ в лице управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном федеральном округе 19 июня 2019 года, но из-за многочисленных недочётов его оставили без движения. После того как те были устранены, 19 августа дело приняли к производству. Обоснованность заявления рассмотрят 30 октября.

«Принять заявление Центрального банка российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 17.07.2019 г. NoТ2−31−1-11/29 485. Возбудить производство по делу о признании Банка «Прайм Финанс» (АО) (ИНН: 7 831 001 158, ОГРН 2 157 800 064 541) несостоятельным (банкротом)», — отмечается в определении суда.

Истцу поручено «представить заключение о наличии оснований для признания кредитной организации банкротом (с учётом требований статьи 189.64 Закона о банкротстве)».

Напомним, приказом регулятора 6 июня 2019 года АО «Банк «Прайм Финанс» с головным офисом в Санкт-Петербурге лишился лицензии. До этого в банковской системе России по объёму активов он был на 366 месте. Причиной отзыва лицензии стала недостача свыше 268 млн рублей. По данным ЦБ РФ, банк полностью утратил собственные средства, проводил «схемные» сделки «по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов», а также нарушал законы сферы банковской деятельности. Те операции, что имеют «признаки совершения уголовно наказуемых деяний», оценят правоохранительные органы. В бухгалтерской документации, размещённой на странице банка 23 августа, уточняется, что его финансовая «прореха» составляет 210,91 млн рублей.

Для справки: Банк был учреждён в марте 1994 года. До банкротства уставный капитал составлял 58,196 млн рублей. В числе основных акционеров — группа физлиц из Санкт-Петербурга.

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