Москва, , 08:56 — REGNUM

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Центробанка России в лице Главного управления ЦБ РФ по ЦФО к лишённому лицензии в июле 2019 года ООО «РАМ Банк». Регулятор требует признать его банкротом, но иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило 20 августа 2019 года, сумма претензий неизвестна. До отзыва лицензии уставный капитал банка, учреждённого в декабре 2007 года, составлял свыше 1,293 млрд рублей.

На 10 июля 2019 года основными акционерами компании была группа физлиц и юрлицо из Ростовской области — ООО «АПК-Инвест», которому принадлежало 11,12% голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации. ООО занимается оптовой торговлей зерном и прочими сельхозтоварами и принадлежит на 99,9% ООО «Ди-Капитал» из Санкт-Петербурга, работающей в том же секторе экономики.

Напомним, 26 июля 2019 года приказом регулятора у ООО «РАМ Банк» была отозвана лицензия и введена временная администрация. Главой временной администрации назначен Николай Шмырёв. Среди причин лишения лицензии регулятор называл занижение размера резервов на возможные потери по ссудной задолженности, что делалось для сокрытия реального финсостояния. Помимо этого, существенно снизился капитал самого банка и были обнаружены «схемные» сделки. Кредитный портфель имел низкую диверсифицированность, кредиты выдавались узкому кругу компаний, работающих в сфере торговли зерновыми культурами.

Банк был участником системы страхования вкладов, поэтому вклады до 1,4 млн рублей будут возвращены клиентам.