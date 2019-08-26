Кызыл, , 08:39 — REGNUM

На ускорение экономического развития Тувы до 2025 года планируется направить почти 1,4 трлн рублей. Из них большая часть, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, будет потрачено на промышленность.

Из них на федеральный бюджет придётся 325,3 млрд рублей, на республиканский — более шести.

«Из внебюджетных источников, включая вложения инвесторов, предполагается привлечь свыше 1 триллиона рублей», — отмечается в сообщении.

Такие цифры значатся в обсуждаемом проекте индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы, разработанный Министерством экономического развития РФ совместно с правительством республики. Более половины всех денег будет направлено на реализацию 18 проектов в сфере промышленности.

На более чем полтриллиона рублей будет создана инфраструктура «в различных областях экономики» и социальной сфера. В строительство вложатся на 11,5 млрд, а на сельское хозяйства — на 6,5 млрд рублей.

Напомним, Тува станет первым регионом РФ, для которого будет разработан индивидуальный комплексный план развития. Как сообщало ИА REGNUM, ключевым проектом для развития региона стало строительство железной дороги Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край).

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