Для Тувы разработают индивидуальный комплексный план развития

Кызыл, , 07:07 — REGNUM Тува станет первым регионом РФ, для которого будет разработан индивидуальный комплексный план развития. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики, ссылаясь на информацию министерства экономического развития РФ.

Республиканские власти напомнили, что 20 мая в Кызыле министр экономического развития РФ Максим Орешкин провёл совещание по социально-экономическому развитию Тувы.

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Уточняется, что рассчитаны целевые значения показателей, которые субъект должен достичь к 2024 году. Ключевой проект для развития региона — строительство железной дороги Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край).

По словам Орешкина, к середине лета 2019 года правительство должно разработать детальный план строительства железной дороги, а также освоения Элегестского угольного месторождения.

«Сейчас мы очень активно продвигаемся, чтобы строительство железной дороги вошло в активную фазу. Проект будет длиться несколько лет, но он откроет для республики создание большого количества новых рабочих мест, станет основным драйвером развития экономики», — подчеркнул Максим Орешкин.

Также в ходе совещания прозвучала информация о достигнутой договоренности с Минтрудом по включению Тувы в перечень регионов по реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности.

Принятые решения лягут в основу комплексного плана социально-экономического развития Тувы, подчёркивают власти:

«Реализация такого подхода по формированию комплексного плана социально-экономического развития на примере Республики Тыва позволит выработать базовые принципы подготовки аналогичных планов развития субъектов Российской Федерации, которым нужна поддержка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Туве до сих пор нет железнодорожного сообщения. И именно с его появлением власти региона связывают перспективы развития республики. Строительство железной дороги Кызыл — Курагино планируют начать в 2019 году. Генподрядчиком определено ОАО «Российские железные дороги». Предварительный размер инвестиций в проект составляет около 130 млрд рублей. Протяженность линии — более 400 км.

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