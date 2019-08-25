Симферополь, , 23:43 — REGNUM

Сумма ежегодных субсидий отрасли виноградарства и виноделия в Крыму увеличилась в 8 раз по сравнению с 2014 годом. Об этом 25 сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства республики.

По словам главы Минсельхоза Крыма Андрея Рюмшина, за последние 5 лет предприятия отрасли получили государственную поддержку в размере 1,2 млрд рублей.

«Если в 2014 году было заложено 250 гектаров, то уже в 2019 году республика взяла на себя обязательство заложить 880 гектаров. Причиной такого роста является государственная поддержка», — отметил министр, поздравляя работников отрасли с Днем виноградарства и виноделия.

Он также подчеркнул, что за полторы недели уборочной кампании собрано уже свыше 1111 тонн винограда с площади 532 гектаров.

Напомним, 16 августа винодельческие предприятия приступили к сбору винограда столовых и технических сортов, в ходе уборочной кампании планируется собрать около 80 тысяч тонн винограда.

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