Исламабад, , 12:54 — REGNUM

23 августа министерство нефти и природных ресурсов Пакистана сообщило об открытии месторождения нефти и газа в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, по меркам Пакистана, не богатого на такие полезные ископаемые, месторождение можно считать крупным. По оценкам экспертов, ежедневно в нем может быть добыто до 1844 баррелей нефти и 515 366 кубических метров природного газа.

Напомним, что Пакистан практически полностью исчерпал свои запасы нефти и газа и полагается на поставки из стран Персидского залива, в частности, из Саудовской Аравии и Катара.