Ташкент, , 10:00 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года доходы бюджета Узбекистана составили 51 трлн сумов ($5,43 млрд), что на 9% больше плановых показателей, сообщает 24 августа издание UzDaily.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты сената Узбекистана рассмотрели отчет правительства по итогам первой половины 2019 года об исполнении программы «Год активных инвестиций и социального развития».

Отмечается, за полгода в распоряжении местных бюджетов поступило 2,6 трлн сумов ($277 млн), что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, за отчетный период объем прямых инвестиций в основной капитал вырос в 2,5 раза, до $1,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, рост ВВП Узбекистана в 2019 году прогнозируется на уровне 5,3%. В 2020 году экономика республики может вырасти на 5,5%, а в 2021 — на 6%.

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