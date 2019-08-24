Ашхабад, , 09:01 — REGNUM

Государственный концерн «Туркменгаз» планирует заключить соглашение с сингапурской компанией GP Global Equipment Pte Ltd на строительство газокомпрессорной станции в Каракумах, сообщает 24 августа издание Orient.

Отмечается, что соответствующее соглашение одобрил президент Туркмении Гурбангулы Бердымкхамедов на заседании правительства 23 августа. Планируется, что мощность газокомпрессорной станции составит 2 млрд куб. метров в год. Строительство планируется начать в сентябре 2019 года, закончить — в феврале 2022 года.

Отметим, 26−27 августа президент Туркмении Гурбангулы Бердымкхамедов совершит государственный визит в Сингапур. В рамках поездки планируется подписать пакет межправительственных и межотраслевых документов.