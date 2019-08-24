Москва, , 07:35 — REGNUM

Переход на четырехдневную рабочую неделю в Российской Федерации возможен, но произойдет это «не сию секунду», и с сохранением прежней заработной платы. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Медведев отметил, что жизнь не стоит на месте, и если ещё не так давно трудовая неделя в Советском оюзе была шестидневной и это считалось нормой, то затем произошел переход на пятидневную рабочую неделю и теперь это считается нормой. Очевидно, что в будущем с развитием производительных сил будет введена четырехдневная рабочая неделя.

Он считает, что властям уже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве, чтобы регулировать различные новые формы труда, в частности, удаленный труд и гибкий график работы.

Переходить на четырехдневную рабочую неделю нужно будет постепенно, учитывая потребности сотрудников и корпораций.

Кроме того, переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться ростом производительности труда. При этом заработная плата должна быть сохранена на прежнем уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заговорил о введении четырехдневной рабочей недели в начале июня. ЕГо идея была поддержана Федерацией независимых профсоюзов.