Нью-Йорк, США, , 23:22 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в глубоком минусе после объявления Китая о новых пошлинах на американские товары и ответных заявлений президента США Дональда Трампа, 23 августа передает агентство Reuters.

К закрытию рынка индекс Dow Jones упал на 622,19 пункта (2,37%), до 25 630,05 пункта, индекс S&P 500 упал на 75,70 пункта (2,59%), до 2847,25 пункта, индекс Nasdaq упал на 239,62 пункта (3,00%), до 7751,77 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 августа, после объявления Китая о тарифах, Трамп потребовал от американских компаний прекращать бизнес в Китае.

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