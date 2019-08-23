Екатеринбург, , 20:14 — REGNUM

Высокоскоростная железнодорожная магистраль от Екатеринбурга до Челябинска включена в инвестиционную стратегию Свердловской области до 2035 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации области.

Создание и эксплуатация уральской магистрали вместе с развитием метро и лёгкого рельсового транспорта в Екатеринбурге указаны в стратегии как «актуальные проекты». Общий объём инвестиций, который планируют затратить на развитие транспортной инфраструктуры — более 400 млрд рублей.

Напомним, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих поддержал идею организации в России сети ВСМ.

Требование объединить большие города при помощи высокоскоростных магистралей содержится в майском указе Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСМ Челябинск — Екатеринбург собираются строить уже несколько лет. Она станет частью единого транспортного коридора «Евразия» и свяжет Пекин и Москву. В перспективе магистраль могут продлить до Берлина.

.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале поддержали создание развитой сети ВСМ