Махачкала, , 18:28 — REGNUM

Свыше 25 тыс. рабочих мест планируют создать власти Дагестана в 2019 году. За первое полугодие в регионе их появилось около 9700, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе правительства республики.

«В рамках соглашений, заключенных между правительством Дагестана и муниципальными районами и городскими округами республики, предусмотрено создание более 19 тыс. рабочих мест. По линии госпрограмм прогнозируется создание около 9,5 тыс. рабочих мест», — сказал на совещании в правительстве республики врио министра экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

По его словам, локомотивом в плане организации занятости населения является агропромышленный комплекс. Большие перспективы также у промышленности, топливно-энергетического комплекса, а также сферы строительства.

Читайте также: Угроза «пролетарского гнева» вывела «из тени» в Дагестане 37 тысяч человек

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане, по данным властей, было создано 23,4 тыс. рабочих мест, около 13 тысяч из которых — постоянные. Кроме того, за минувший год удалось вывести «из тени» более 37 тыс. человек.