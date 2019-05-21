Угроза «пролетарского гнева» вывела «из тени» в Дагестане 37 тысяч человек

Махачкала, , 15:08 — REGNUM Работа по «обелению» экономики в Дагестане приносит свои плоды: за 2018 год в республике удалось вывести «из тени» более 37 тысяч человек. Об этом во время еженедельного совещания 20 мая заявил глава региона Владимир Васильев. При этом он обратил внимание на необходимость создавать в республике больше высокотехнологичных рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 21 марта в пресс-службе лидера субъекта.

Напомним, в 2018 году руководством Дагестана уделялось большое внимание выведению экономики региона из серой зоны и увеличению налоговых поступлений. Владимир Васильев призывал предпринимателей ставить работников на официальный учёт и платить налоги по закону. На тех, кто не пожелает переходить в правовое поле, он обещал обрушить «пролетарский гнев».

Читайте также: Угроза обрушить «пролетарский гнев» сработала? В Дагестане посчитали налоги

Как сообщало ИА REGNUM , за 2018 год в Дагестане собрали налоги в местные бюджеты на 9,9 млрд рублей. Такие данные в конце января привёл первый заместитель председателя правительства республики Гаджимагомед Гусейнов. По его словам, темпы роста по сборам по отношению к 2017 году составили 118,4%.