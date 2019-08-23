Минск, , 18:08 — REGNUM

В сентябре Белоруссия и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве. Об этом 23 августа после доклада Александру Лукашенко заявил председатель Совмина республики Сергей Румас.

По словам главы белорусского Совмина, рабочая группа и главы правительств полностью отработали программу действий по реализации положений Союзного договора и готовы её парафировать. «Эта программа насчитывает 66 пунктов, они практически все согласованы, с главой государства требовалось уточнение отдельных моментов, — сказал Румас. — У правительства есть полная ясность по этим положениям. Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией».

Румас анонсировал сентябрьскую встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым «чтобы парафировать программу», сообщает госинформагентство БелТА. После парафирования текст программы будет опубликован для ознакомления общественности.

Концепция программы действий союзной интеграции исходит из принципа «две страны — один рынок». В рамках программы к 1 ноября будут разработаны 28 «дорожных карт», сообщил Румас.

«Дорожные карты будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия — причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования», — уточнил глава белорусского Совмина.

По его словам, в программе действий и «дорожных картах» заложены переходные периоды, которые дадут возможность адаптироваться предприятиям и «в долгосрочном периоде работать эффективно и иметь будущее».