Псков, , 15:01 — REGNUM

Муниципальные служащие Псковской области оказались самыми низкооплачиваемыми в России, сообщает Росстат. Среднемесячная зарплата муниципальных служащих региона в 2018 году была самой низкой не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в целом по России — 18 800 рублей в месяц (при средней зарплате по Псковской области в 29,2 тыс. рубля). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, власти рассматривают возможность повышения зарплаты муниципальным служащим, соответствующий законопроект будет внесён в Псковское областное собрание депутатов в сентябре 2019 года.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сейчас псковские муниципальные служащие «трудятся на энтузиазме». Запланированная индексация составит от 13%, но будет зависеть от возможностей регионального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областные чиновники в Псковской области, в среднем, получают 35,3 тыс. рубля в месяц, госслужащие территориальных органов власти — более 38 тыс. рублей. В среднем по СЗФО зарплата чиновников муниципального уровня в 2018 году была в 2,5 раза выше — 46 102 рубля (в среднем по России — 41,6 тыс. рубля в месяц).

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По данным Росстата, самыми высокооплачиваемыми оказались муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа — их зарплата составляет в среднем 133,5 тыс. рублей в месяц при средней зарплате в организациях региона в 102 тыс. рублей. Чиновники Югры получают по 97,5 тыс. рублей, на Чукотке — 93,8 тыс. рублей.

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