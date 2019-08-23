Москва, , 12:31 — REGNUM

Рейтинг самых популярных автомобилей в России по цене от 100 тысяч долларов по итогам первого полугодия 2019 года составило аналитическое агентство «Автостат».

Так, за отчетный период на российском авторынке было реализовано 7875 новых легковых автомобилей, стоимость которых составила не менее 100 тыс. долларов (6,55 млн рублей). Стоит отметить, что этот показатель на 18,4% больше, чем результат прошлого года.

По данным агентства, на приобретение этих авто жители России потратили около 1 млрд долларов или 66,3 млрд рублей.

Лидирует в этом сегменте японский внедорожник Lexus LX. Его средневзвешенная стоимость составляет 7,1 млн рублей. За период с января по июнь 2019 года было продано 1743 единицы этой модели.

На второй строчке — Land Rover Range Rover, реализация которого составила по итогам первого полугодия 1383 экземпляров, а средневзвешенная цена — 9,1 млн рублей.

Третье место у немецкого BMW X7 (1038 ед.; 6,7 млн руб.).

В десятку самых продаваемых моделей авто по цене от 100 тыс. долларов по итогам первого полугодия 2019 года также попали: Mercedes-Benz S-Class (896 ед.; 8,9 млн руб.), G-Class (649 ед.; 12,3 млн руб.), BMW 7-Series (526 ед.; 7,2 млн руб.), Mercedes-Benz Maybach S-Class (285 ед.; 10,2 млн руб.), Cadillac Escalade (268 ед.; 6,6 млн руб.), Porsche Panamera (217 ед.; 8,7 млн руб.) и Audi A8 (205 ед.; 7,6 млн руб.).

Напомним, самым покупаемым европейским автомобилем по итогам первого полугодия 2019 года в России стал Volkswagen Polo.

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