Севастополь, , 10:36 — REGNUM

Власти Севастополя надеются на большой поток пассажиров по линии железной дороги после открытия железнодорожного движения на Крымском мосту. Об этом 23 августа заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

«Мы посмотрим, чтобы железнодорожный вокзал замыкался с транспортной сетью города, посмотрим дополнительные маршруты, развязки. Надеемся на большой приём пассажиров по линии железной дороги», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих, прибывший в Севастополь с рабочей поездкой, чтобы проинспектировать готовность железной дороги, заверил в том, что движение поездов на Крымском будет запущено, как и планировалось — до конца года.

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