Севастополь, 23 августа 2019, 10:36 — REGNUM
Власти Севастополя надеются на большой поток пассажиров по линии железной дороги после открытия железнодорожного движения на Крымском мосту. Об этом 23 августа заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих, прибывший в Севастополь с рабочей поездкой, чтобы проинспектировать готовность железной дороги, заверил в том, что движение поездов на Крымском будет запущено, как и планировалось — до конца года.
Об этом: Поезда по Крымскому мосту начнут курсировать до конца 2019 года
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