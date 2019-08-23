Севастополь, , 08:46 — REGNUM

Работы на Крымском мосту в настоящее время идут по графику, поэтому движение поездов здесь будет запущено, как и планировалось — до конца 2019 года. Об этом сегодня, 23 августа, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который прибыл в Севастополь с рабочей поездкой, чтобы проинспектировать готовность железной дороги.

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Систему освещения опробовали на железнодорожном участке Крымского моста

«Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано», — сказал министр.

Глава Минтранса добавил, что вокзал Севастополя обновлён «на отлично» и готов к приёму поездов, сообщает «Авторадио».

Напомним, ранее глава дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко заявлял, что первый пассажирский состав по железнодорожной части Крымского моста проедет 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на поезда дальнего следования в Крыму будет организована в 22 пунктах, а именно в Ялте, Судаке и на всех вокзалах и станциях районного значения.

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Как сообщало ИА REGNUM, финальные звенья рельсов, которые строители укладывали со стороны Керчи и Тамани, сомкнулись на Крымском мосту под сводами арки 18 июля. Кроме того, уже опробована система освещения объекта. Всего на железнодорожном участке планируется смонтировать 2,5 тысячи светильников.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста заработала в середине мая 2018 года, осенью было открыто движения по мосту для грузового транспорта.

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