Ташкент, , 09:36 — REGNUM

В Узбекистане доля возобновляемых источников энергии будет доведена до более 25% к 2030 году от общего объема генерации электрической энергии, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Документом утверждена «Дорожная карта» по дальнейшему повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, а также развития возобновляемых источников энергии.

Согласно «дорожной карте» будут приняты меры по бесперебойному обеспечению энергоресурсами объектов социальной сферы (образовательные учреждения, в том числе дошкольные, объекты здравоохранения) в регионах, а также снижению энергопотребления в городе Нукусе, областных центрах и городах областей.

Такие меры будут достигнуты за счет поэтапной установки современных солнечных фотоэлектрических станций и солнечных водонагревателей (за исключением объектов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения) для обеспечения горячим водоснабжением и электрической энергией, а также энергоэффективных систем отопления, в том числе бивалентной, включая внедрение современных тепловых насосов и рекуператоров.

Документом регламентировано улучшение системы тепловой защиты зданий, установки двухкамерных и энергоэффективных оконных блоков, сенсорных датчиков, совмещенных со светодиодными источниками, а также рекуператоров воздуха и других систем.

Кроме того, будут установлены солнечные фотоэлектрические станции (в среднем 2 кВт) и солнечные водонагреватели (в среднем 200 литров) в частных домовладениях, осуществлена замена нестандартных газогорелочных устройств на современные и энергоэффективные газогорелочные устройства бытовым потребителям, а также юридическим лицам.

«Определить источниками финансирования мероприятий Комплексной программы средства республиканского бюджета Узбекистана, республиканского бюджета Каракалпакии, местных бюджетов областей и города Ташкента, собственные средства физических и юридических лиц, а также льготные кредитные ресурсы международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, средства технического содействия (гранты) зарубежных доноров», говорится в постановлении.

Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с Министерством энергетики республики дано поручение в месячный срок провести переговоры с международными финансовыми институтами, иностранными правительственными финансовыми организациями и зарубежными донорами в целях привлечения кредитных ресурсов и средств технического содействия (грантов) на реализацию Комплексной программы