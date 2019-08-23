Воронеж, , 09:28 — REGNUM

Проект новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта представлен в Воронеже 22 августа. Документ появился в открытом доступе на сайте мэрии. До окончательного принятия маршрутную сеть вынесут на широкое общественное обсуждение, а затем на публичные слушания.

«Мы пригласим и выслушаем разработчиков, если в процессе изучения у вас появятся вопросы. Если нужно — несколько раз. Итогом нашей совместной работы должно стать значительное улучшение качества транспортного обслуживания воронежцев», — сказал, комментируя документ, мэр Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью воронежцев ожидает повышение тарифа на проезд в общественном транспорте — по некоторым данным, повышение произойдёт с 16 сентября, стоимость проезда составит 23 рубля против действующего сегодня тарифа в 17 рублей. По заверениям чиновников, новый тариф на проезд в общественном транспорте будет «привязан» к новой схеме движения автотранспорта.