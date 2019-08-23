Белгород, 23 августа 2019, 09:24 — REGNUM
В администрации Белгорода продают 34 автомобиля служебного автопарка. Вместо них мэрия закупит другие, более бюджетные транспортные средства. Сейчас ведётся работа по подготовке необходимых документов для проведения первого этапа электронных аукционов, написал 22 августа на своей официальной странице в социальной сети глава города Юрий Галдун. Первый этап продажи планируется к провести 1 ноября 2019 года.
Информацию об аукционах разместят на официальных электронных площадках по имущественным торгам и на сайте мэрии Белгорода.