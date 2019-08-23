Белгород, , 09:24 — REGNUM

В администрации Белгорода продают 34 автомобиля служебного автопарка. Вместо них мэрия закупит другие, более бюджетные транспортные средства. Сейчас ведётся работа по подготовке необходимых документов для проведения первого этапа электронных аукционов, написал 22 августа на своей официальной странице в социальной сети глава города Юрий Галдун. Первый этап продажи планируется к провести 1 ноября 2019 года.

«Автопарк администрации города Белгорода, по условиям муниципального контракта, до 5 октября 2019 года пополнится 25 новыми автомобилями «Рено-Логан». Контракт на поставку подписан 5 августа», — написал мэр.

Информацию об аукционах разместят на официальных электронных площадках по имущественным торгам и на сайте мэрии Белгорода.