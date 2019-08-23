Екатеринбург, , 06:32 — REGNUM

В Свердловской области планируют ускорить работу по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики.

Задачу по увеличению темпов поставило региональное министерство транспорта. Чиновники хотят, чтобы к концу третьего квартала 2019 года было закончено более 80% запланированных работ.

Заказчикам предложено проводить приёмку выполненных дорожных работ дважды в месяц. Это, уверены в министерстве, позволит ускорить ввод отремонтированных участков в эксплуатацию.

Напомним, ранее свердловский замминистра транспорта Денис Чегаев назвал условия, по которым дорожные строители готовы работать сверхурочно на строительстве Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ускорить темпы можно через дополнительные вливания федеральных денег, говорил чиновник.

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