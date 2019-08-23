Вашингтон, , 05:40 — REGNUM

Представители Соединенных Штатов и Японии не смогли достичь торгового соглашения после переговоров, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что после четырехчасовых переговоров с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером японский министр экономического возрождения Тосимицу Мотэги заявил, что стороны приблизились к заключению торгового соглашения. По его словам, переговоры заняли больше времени, чем это ожидалось ранее. Тем не менее за первый день переговоров соглашения достигнуть не удалось. Консультации по торговому соглашению продолжатся на следующий день.

«Посмотрим, что у нас получится завтра», — добавил Мотэги.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля представители Японии и США согласились ускорить переговоры по выработке двустороннего соглашения по торговле. Отмечалось, что американский лидер Дональд Трамп рассчитывать решить торговые вопросы с Японией перед выборами 2020 года. На тот момент нерешенными вопросами между Токио и Вашингтоном остались вопросы открытия сельскохозяйственных рынков Японии для американских товаров и тарифов на японские автомобили.

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