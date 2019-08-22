Москва, , 21:48 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,6% до 1,2%. Об этом говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Прогноз по росту российской экономики в 2020 году Moody's сохранило на уровне 1,5%. Инфляция в России, по оценкам агентства, в 2019 году составит 4,6%, в 2020 году — 4%.

Напомним, в июне рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по роста ВВП России в текущем году с 1,5% до 1,2%, а прогноз на 2020 и 2021 годы сохранило на уровне 1,9%.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019 году ВВП страны должен вырасти на 1,3%, а в 2020 году — на 2,1%.

Согласно данным, озвученным Росстатом, в I квартале текущего года рост ВВП в годовом выражении составил 0,5%, во II квартале — 0,9%.