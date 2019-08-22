Бишкек, , 19:26 — REGNUM

Из бюджета Киргизии планируется выделить 500 млн сомов (474,5 млн рублей) на ремонт улиц в городах и сельских дорог общей протяженностью 139,8 км, пишет «Tazabek».

По информации министерства транспорта и дорог республики, всего же для завершения этих дорожно-строительных работ требуется не менее 790,4 млн сомов (750,1 млн рублей).

Больше всего городских улиц и сельских дорог планируется отремонтировать в Джалал-Абадской области — 29,7 км, в Чуйской области — 27 км и в Ошской области — 22 км. Затем следуют Иссык-Кульская область — 19,2 км, а также Нарынская и Таласская области — по 15 км в каждой. Замыкает список Баткенская область — 11,9 км.