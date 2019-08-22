Бишкек, , 19:17 — REGNUM

В 2019 году из бюджета Киргизии выделили 48,8 млн сомов (46,3 млн рублей) для финансирования Республиканского училища олимпийского резерва. Об этом заявил директор училища Кадырбек Эргешов на встрече с вице-премьер-министром Алтынай Омурбековой, пишет пресс-служба правительства.

По его словам, эти деньги направлены на проведение капитального ремонта общежитий, учебных и спортивных комплексов учебного заведения.

Также Эргешов обратил внимание высокопоставленной чиновницы на необходимости выделения дополнительных средств для обновления учебно-материальной базы и спортивного инвентаря олимпийского училища.

В свою очередь вице-премьер Омурбекова сообщила, что правительство рассмотрит возможность увеличения количества денег, выделяемых на питание воспитанников и улучшение учебно-материальной базы для повышения качества образования и подготовки спортсменов.