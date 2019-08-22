Москва, , 19:23 — REGNUM

Существующие законы не позволяют применять одинаковый подход ко всем нефтяным компаниям, поэтому льготы достаются далеко не каждой. Впрочем, в последствии предоставленные «Роснефти» и «Газпром нефти» льготы могут нивелироваться из-за стоимости сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Минфин рассматривает вариант повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также обложить этим же налогом попутный нефтяной газ. С помощью таких мер ведомство рассчитывает компенсировать 600 млрд рублей, которые недополучит госбюджет из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти» на разработку Приобского месторождения.

«Безусловно, в некоторых случаях без особого налогового режима конкретные проекты не были бы запущены вообще, так как они были бы малоприбыльны или совсем убыточны. Тем не менее это уже второй случай за последние два года, когда особые преференции получает одна компания, что негативно сказывается на других участниках отрасли», — подчёркивает Абрамов.

Так, «Роснефти» в 2017 году предоставлялись десятилетние налоговые льготы для работы на Самотлорском обводненном месторождении. При этом, отмечает Абрамов, сегодня практически невозможно предугадать, как новые ставки налога и льготы повлияют на экономику РФ, да и на развитие самих нефтяных компаний в целом.

«Это может привести к росту добычи, что будет отражаться на котировках нефти в последствии. Но ведь все относительно: полученная выгода за счет льгот может в последствии компенсироваться недополученной маржой в следствии изменении цены продукта», — предполагает Абрамов.