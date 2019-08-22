Москва, , 19:18 — REGNUM

Нефтяники получат новые ставки налога в связи с выделенными «Роснефти» и «Газпром нефти» налоговыми льготами — такое решение может быть оформлено как очередной «налоговый маневр». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Минфин подтвердил, что рассматривает вариант повышения налоговой нагрузки на всю нефтяную отрасль. В частности, в ведомстве изучают, насколько возможно повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также обложить этим же налогом попутный нефтяной газ. Такие меры необходимы, чтобы компенсировать 600 млрд рублей госбюджета, которые смета в течение 10 лет недополучит в связи с налоговыми льготами для «Роснефти» и «Газпром нефти» на разработку Приобского месторождения.

«Если говорить о вероятности принятия решения о повышении НДПИ, то безусловно оно имеет место быть. Возможно это будет проходить как «налоговый маневр», как когда НДПИ был увеличен, но вместе с тем уменьшена экспортная пошлина», — заявил Абрамов.

Он напоминает, что в конце 2017 года «Роснефть» уже получила льготы на 10 лет льготы для работы на обводненных месторождениях. Тогда речь шла о Самотлорском месторождении. Сумма льготы составила 350 млрд рублей.

«Тогда это вызвало волну негодования, да и сейчас, на мой взгляд, аналогичная ситуация. Это вполне очевидно, ведь кому-то хорошо за счет других, это в корне неправильно. Однако данное решение позволит Роснефти больше инвестировать в развитие Приобского месторождения и дополнительно добыть больше нефти — по примерным оценкам, на 70 млн тонн больше», — отметил Абрамов.