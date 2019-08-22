Евпатория, Крым, , 17:34 — REGNUM

Не нужно жалеть бюджетных средств, чтобы сохранить трамвайное сообщение в Евпатории — визитную карточку города, и всего полуострова. Такое мнение 22 августа высказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Трамвай — самый экологичный и безопасный вид транспорта. Специфика Евпатории предусматривает то, что нужно сохранить трамвай. Это составная часть имиджа и образа города. Вокруг этой проблемы в Евпатории создано серьёзное общественное напряжение. Трамвай в Евпатории необходимо сохранить и развивать, не нужно жалеть на это бюджетных средств», — отметил председатель ОП.

По его словам, по итогам заседаний Общественной палаты будет подготовлен соответствующий документ с предложениями на имя главы Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных чиновников, трамвайные сети Евпатории практически полностью изношены. На их реконструкцию и развитие необходимо около 3,5 млрд рублей.

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