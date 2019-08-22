Евпатория, Крым, 22 августа 2019, 17:34 — REGNUM
Не нужно жалеть бюджетных средств, чтобы сохранить трамвайное сообщение в Евпатории — визитную карточку города, и всего полуострова. Такое мнение 22 августа высказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
По его словам, по итогам заседаний Общественной палаты будет подготовлен соответствующий документ с предложениями на имя главы Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным местных чиновников, трамвайные сети Евпатории практически полностью изношены. На их реконструкцию и развитие необходимо около 3,5 млрд рублей.
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