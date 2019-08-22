Москва, , 16:33 — REGNUM

Объем международных резервов России по состоянию на 16 августа составил $528,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 9 августа международные резервы страны составляли $527,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд, или на 0,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки».

Как сообщали ранее в ЦБ, по состоянию на 1 августа в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $417,87 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,99 млрд, монетарное золото — $101,92 млрд.