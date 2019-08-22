Москва, , 16:12 — REGNUM

Заявки регионов по новой программе развития села должны быть максимально учтены при формировании федерального бюджета 2020−2022 годов. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передаёт корреспондент ИА REGNUM22августа.

«Сейчас Минсельхоз работает с регионами по их заявкам на следующий год. Наша задача — сделать так, чтобы эти заявки были максимально учтены», — заявил Неверов по итогам встречи с замминистра сельского хозяйства Еленой Фастовой.

В ходе встречи депутаты обсудили основные вопросы реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Эта тема актуальна сегодня, когда в правительства идёт разработка основных параметров федерального бюджета на 2020−2022 годы.

Напомним, проект федерального бюджета на очередную трёхлетку правительство должно внести в Госдуму до 1 октября.